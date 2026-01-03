VIDEO / Što je tu radio vratar Nottinghama? Pogledajte bizarnu grešku nakon koje se ozlijedio

Podijeli :

U prvom susretu 20. kola engleske Premier lige nogometaši Aston Ville su na domaćem terenu zasluženo s 3:1 bili bolji od Nottingham Foresta. Prvi gol pao je na koncu prvog dijela kada je Ollie Watkins pogodio lijepo za 1:0. U drugom dijelu je na 2:0 povisio John McGinn da bi u 61. minuti Morgan Gibbs-White dao tračak nade za Forest golom za 2:1. Samo 12 minuta kasnije sve je palo u vodu jer je John Victor neobjašnjivo istrčao na 30 metara od svog gola što je iskoristio McGinn za konačnih 3:1. Zanimljivo je da je nekoliko minuta nakon gola brazilski golman napustio gol zbog ozljede.

