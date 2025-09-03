VIDEO / Šeško odgovorio na kritike u Unitedu: ‘Pritisak je veći, ali želio sam ovaj transfer’

Podijeli :

Prelaskom u Manchester United, slovenski napadač Benjamin Šeško našao se pod povećalom i ogromnim pritiskom uvijek kritične engleske javnosti.

Tijekom akcije s reprezentacijom Slovenije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Šeško (22) je u razgovoru s novinarima prokomentirao svoj transfer u Manchester United, tim više što se odmah našao pod kritikama javnosti i sumnjama da može isporučiti u Premier ligi.

“Nogometaš sam koji se konstantno priprema. Čak i sada, kada nemam idealnu minutažu, fizički dio neće biti problem. Što se moje psihe tiče, imam ljude koji mi pomažu s time. Pozitivno razmišljam. Ipak, činjenica je da je ovo sada veći pritisak. Moraš ostati fokusiran i miran, u suprotnom stvari mogu otići u pogrešnom smjeru”, svjestan je Slovenac.

“Ovo je najviši nivo u nogometu, ali sretan sam što sam bolji i brži nakon svakog treninga. Želio sam ovaj transfer i ostvario mi se.”

Šeško je ovog ljeta stigao na Old Trafford iz Leipziga u transferu vrijednom 76 milijuna eura. Do sada je tri puta nastupio za United i sva tri puta ušao s klupe, bez pogotka ili asistencije. Svih 90 minuta odigrao je jedino u šokantnom ispadanju od četvrtoligaša Grimsbyja u EFL kupu.