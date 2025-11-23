VIDEO / Richarlison s centra smanjio zaostatak u londonskom derbiju

Podijeli :

U londonskom derbiju između Arsenala i Tottenhama vidjeli smo jednosmjernu utakmicu nakon prvih 50 minuta jer je Arsenal vodio s 3:0, no u 56. minuti je Richarlison zakomplicirao stanje na terenu. Tada je Martin Zubimendi izgubio loptu na centru i Brazilac je to iskoristio za pokušaj dalekometnog loba jer je David Raya bio daleko od svog gola. Taj pokušaj mu je uspio i na sjajan način je smanjio na 3:1.

