VIDEO / Pogledajte kako je ispraćena crnogorska himna uoči utakmice na Maksimiru

Prvi povijesni susret Hrvatske i Crne Gore dogodio se na Maksimiru, Vatreni su slavili 4:0 i napravili veliki korak ka svjetskoj smotri iduće godine. U Crnoj Gori pričalo se i o lijepom potezu hrvatskih navijača tijekom intoniranja crnogorske himne, kao i o aplauzu za njihovog izbornika, Roberta Prosinečkog.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
