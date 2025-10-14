VIDEO / Mađari u 91. minuti upropastili rekordnu večer Ronalda i onemogućili Portugal da osigura plasman na SP

Podijeli :

Portugal se vratio u Lisabonu i izjednačio protiv Mađarske, a vrlo brzo su i preokrenuli. Zabio je Cristiano Ronaldo 947. i 948. pogodak u seniorskoj karijeri. No puno važnije od toga jest da je Ronaldo zabio 40. i 41. pogodak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čime je postao najbolji strijelac ikad u povijesti kvalifikacija za odlazak na svjetsku smotru. Ipak, nakon susreta Ronaldo nije mogao biti sretan jer je u 91. minuti golom Dominika Szoboszlaija Mađarska izjednačila na 2:2 i tako onemogućila Portugal da osigura Svjetsko prvenstvo. U drugoj utakmici Irska je pobijedila Armeniju i tako zadržala nadu za plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.