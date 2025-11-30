VIDEO / Najskuplje pojačanje Liverpoola zabilo u gostujućoj pobjedi Liverpoola

Podijeli :

Alexander Isak je ove sezone za 125 milijuna funti prešao iz Newcastlea u Liverpool, ali nije se uspio snaći najbolje. Zabio je tek jedan gol u EFL Cupu dok u Premier ligi u pet nastupa nije zabio nijedan. Ipak protiv West Hama se taj niz prekinuo i doveo je Redse u vodstvo u 60. minuti. Liverpool je do kraja susreta uz pogodak Codyja Gakpa došao do 2:0 pobjede.

U druge dvije utakmice vidjeli smo pobjedu Aston Ville nad posljednjeplasiranim Wolverhamptonom i slavlje Brightona na gostovanju kod Nottingham Foresta.

Za tablicu Premier lige to znači sljedeće. Aston Villa je sada na visokom trećem mjestu dok je Brighton skočio na peto mjesto koje također može voditi u Ligu prvaka. Što se tiče Liverpoola, oni su ovom pobjedom skočio na osmo mjesto.