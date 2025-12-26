VIDEO / Mbappe u Rabatu navija za Maroko u dresu Hakimija

Podijeli :

Dobro poznato lice vidjeli smo na utakmici Afričkog kupa nacija između Maroka i Malija. Kylian Mbappe je stigao u Rabat je na poziv velikog prijatelja i bivšeg suigrača iz PSG-a, Achrafa Hakimija. Najbolji igrač Maroka je na klupi pošto još uvijek nije potpuno fizički spreman odigrati svih 90 minuta. Mbappe je u znak podrške obukao Hakimijev dres s brojem 2.