VIDEO / Mallorca svladala Elche i pobjegla iz zone ispadanja

Četvrtu ovosezonsku prvenstvenu pobjedu upisali su nogometaši Mallorce nakon domaćih 3:1 protiv Elchea ove subote u 16. kolu španjolske La Lige.

Već u petoj minuti domaćin je poveo golom Morlanesa, ali se Elche vratio u 21. i to zaslugom domaćeg igrača Maffea koji je pogodio vlastitu mrežu za tadašnjih 1:1.

Odluka o pobjedniku dogodila se u samoj završnici dvoboja. Prvo je Mascarell u 82. minuti bio strijelac za 2:1, dok je pobjeda Mallorce potvrđena u 89. kada je najbolji domaći strijelac Muriqi zabio za konačnih 3:1.

Mallorca je ovim slavljem pobjegla iz zone ispadanja te sada imaju 17 bodova što im je trenutačno dovoljno za 14. mjesto La Lige.