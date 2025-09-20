VIDEO / Liverpool zadržao vodstvo i slavio u Merseyside derbiju za savršen početak sezone

Podijeli :

Nogometaši Liverpoola, aktualni prvaci Premier lige, još su uvijek u novoj sezoni stopostotni, u 5. kolu su na svom Anfieldu, u gradskom derbiju, nadigrali Everton s 2:1.

Redsi su otvorili susret bolje te su već u 10. minuti lijepim pogotkom Ryana Gravenbercha na asistenciju Mohameda Salaha.

Ubrzo je Liverpool i povećao vodstvo. U 29. minuti asistent je bio strijelac Gravenberch, a za 2:0 je zabio Hugo Ekitike, novi igrač Liverpoola koji je došao iz Eintracht Frankfurta. To mu je bio već treći pogodak, a upisao je i asistenciju za Redse.

Do poluvremena nije bilo pogodaka te je Liverpool na predah u Merseyside derbiju otišao s vodstvom od 2:0 nad Evertonom.

Početkom drugog dijela je Everon smanjio zaostatak. Nakon loše reakcije Miloša Kerkeza lopta je došla do Idrisse Gana Gueyea koji je sjajnim udarcem zabio za 2:1 i nadu u povratak u plavom dijelu Liverpoola.

Utakmica je bila otvorena te su obje ekipe imale svoje prilike, a u posljednjim minutama inicijativu su imali gosti. Međutim, obrana Liverpoola bila je čvrsta i sačuvala je vodstvo u Merseyside derbiju. Tako su došli do pete pobjede u isto toliko utakmica. Napravili su pritisak na Arsenal koji igra protiv Manchester Cityja u nedjelju. Topnicima bi pobjeda omogućila povratak na -3 i nastavak guste borbe u prvom dijelu sezone.

