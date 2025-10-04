VIDEO / Prtajin je opet ‘Trpajin’! Pogledajte nova dva gola bivšeg napadača Hajduka

Podijeli :

Hrvatski napadač Ivan Prtajin nastavlja zabijati u 2. Bundesligi. U subotu je u trijumfu svog Kaiserslauterna nad Bochumom 3:2 postigao dva pogotka i blizu je vrha liste strijelaca.

Prtajin je prvo poentirao u sedmoj minuti za 1:0, a potom i u 79. za 2:1. Bivšem napadaču Hajduka, Rode, Schaffhausena, Olimpije, Wehena i Union Berlina to je već sedmi pogodak ove sezone u šest nastupa.

Prtajin je mogao zabiti i više, ali je u drugom poluvremenu u jednoj situaciji pogodio stativu, dok mu je u drugoj suparnički vratar obranio udarac glavom iz obećavajuće pozicije.

Prethodno je u Prtajin dresu Wehena imao dvije sjajne sezone u kojima je postigao ukupno 30 ligaških golova, a kako je krenuo u Kaiserslauternu, mogao bi se ‘potući’ i za mjesto najboljeg strijelca lige. Trenutno je ispred njega samo napadač Darmstadta Isac Lidberg s osam golova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.