(VIDEO) Jakirović najavio Varaždin i poručio: ‘Nedostaje nam samo jedan igrač’

Dinamo u srijedu od 17 sati na Maksimiru dočekuje Varaždin u zaostaloj utakmici 5. kola HNL-a.

Trener Dinama Sergej Jakirović najavio je susret.

“Zadovoljni smo. Mislim da smo u dobroj formi s tim da neke stvari možemo još bolje. Imamo pet pobjeda u nizu što je jako dobro, pogotovo u ovom izuzetno važnom trenutku za nas kada je svaka utakmica važna i lomi se prvenstvo. Možemo biti zadovoljni”, rekao je Jakirović pa se osvrnuo na zaostali susret s Varaždinom:

“Malo nas je smetala ta zaostala utakmica, pogotovo u pogledu na tablicu. Imaš zaostalu utakmicu i ne znaš uopće kad ćeš ju igrati. Pitanje je da nismo ispali iz Europe kada bi se ta utakmica uopće i igrala jer nam je raspored bio jako natrpan. No, evo, sutra ćemo napokon odigrati tu utakmicu da sve na tablici bude kako treba. To je izuzetno važna utakmica za nas i moramo napraviti sve da pobijedimo uz, naravno, respekt prema Varaždinu koji je ovu sezonu pokazao da može odigrati jako dobro i nije ih nikad lako pobijediti. I zadnja utakmica s njima bila je jako uzbudljiva, pogotovo pred kraj utakmice. I mi i igrači, svi smo svjesni da su nam to jako važna tri boda da smanjimo još zaostatak za Rijekom.”

Varaždin se pokazao kao dosta neugodan suparnik.

“ispada da oni igraju puno lakše i bolje u gostima nego kući. To treba pitati kolegu Šafarića zašto je to tako, ali sigurno će doći motivirani da se pokažu u najboljem svjetlu. Na nama je da nastavimo igrati na tom valu koji imamo zadnjih pet utakmica uz pomoć naše publike koja je cijelo vrijeme uz nas i puni stadione gdje god dođemo. Nadamo se da ćemo uz njihovu pomoć i našu dobru igru uspjeti ostvariti tri boda.”

Što je za Živkovićem, Špikićem i Pierre-Gabrielom?

“Živković je ušao u normalan trening tako da će biti u rosteru. Isto tako, Špikić nam se vratio i odradio normalno dva treninga je je i on u rosteru. Jedini kojeg neće biti je za sada Pierre-Gabriel. Ostali su svi na dispoziciji, nemamo ni žutih kartona, ni ozljeda.”