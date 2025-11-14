VIDEO / Gvardiol ekspresno izvukao Hrvatsku iz problema

Hrvatska je u 16. minuti šokantno primila pogodak od Farskih otoka, ali ubrzo su Vatreni odgovorili. Samo sedam minuta kasnije u kaznenom prostoru gostiju našao se Joško Gvardiol koji je odmjerenim prizemnim udarcem pogodio za 1:1 i rezultat koji Hrvatsku vodi na Svjetsko prvenstvo.

