VIDEO / City na pogon Haalanda do lake pobjede na otvaranju Premier lige

Posljednji subotni susret prvog kola Premier lige odigrali su Manchester City i Wolves na Etihadu. City se neko vrijeme mučio te je Wolves bio bolji u prvom dijelu, no onda su Građani uspjeli slomiti Vukove. Ključan je bio Haaland koji je zabio 2 gola u pobjedi 4:0.

Bolji je neko vrijeme bio Wolves koji je u 26. minuti zatresao mrežu debitanta Jamesa Trafforda. No, Marshall Munetsi nalazio se u nedozvoljenoj situaciji te pogodak nije vrijedio.

Osam minuta kasnije City se probudio te je Rico Lewis uspio pronaći usamljenog Erlinga Haalanda na drugoj vratnici. Norveški napadač nije imao problema s pospremanjem lopte u mrežu Josea Sa te je Manchester tako poveo s 1:0.

Tri minute kasnije mladi Oscar Bobb je oduzeo loptu na sredini terena, a u napadu 3 na 1 je uposlio Tijjanija Reijndersa koji lijevom nogom matira Portugalca na vratima za 2:0. Bio je to i posljednji gol u prvom dijelu te je City s 2:0 otišao na predah.

U drugom dijelu su mreže mirovale do 61. minute kada je Haaland na asistenciju Reijndersa zabio svoj drugi gol na utakmici. 12 minuta kasnije izašao je iz igre te je ostao bez hat-tricka.

Njegova zamjena Rayan Cherki upisao je svoj debi, a okrunio ga je pogotkom u 81. minuti. Postavio je tako konačnih 4:0 za manchesterski klub koji je uspješno otvorio lov na novi naslov Premier lige.

Susret prvog kola za City nije igrao hrvatski dvojac Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.