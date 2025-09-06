VIDEO / Cancelo zabio gol protiv Armenije pa proslavio u stilu Jote

Podijeli :

U tijeku je utakmica Armenije i Portugala u Erevanu. To je jedna od skupina s četiri reprezentacije pa je ovo prvo kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Portugal je u prvom poluvremenu lakoćom riješio Armence. U vodstvo ih je doveo Joao Felix, na 2:0 je povisio Cristiano Ronaldo, a treći gol je onaj o kojem će se najviše pričati. Njega je zabio Joao Cancelo u 32. minuti, a odlučio ga je proslaviti na poseban način. Sjeo je na travu i glumio da je uzeo "joystick". Na taj način je golove slavio tragično preminuli Diogo Jota, a ta vijest je pogodila sve u svijetu nogometa, a posebno njegovu obitelj i suigrače.

