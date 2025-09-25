VIDEO / Budimirov suigrač nevjerojatnom greškom odnio Osasuni pobjedu

Podijeli :

Osasuna je u šestom kolu španjolske La Lige ugostila Elche. Od 18. minute su pogotkom Victora Munoza poveli. To vodstvo čuvali su sve do 92. minute kada je vratar Osasune napravio nevjerojatnu grešku koja je momčadi iz Pamplone odnijela pobjedu. Sergio Herrera nije izašao na jednu loptu samouvjereno, a to je iskoristio Adria Pedrosa koji je zabio za 1:1 na praznu mrežu. Elche je tako i šesto kolo u nizu izbjegao poraz te je jedini neporaženi klub uz Barcelonu i Real Madrid. Ante Budimir je na terenu za Osasunu bio sve do 80. minute.