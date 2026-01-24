VIDEO / Budimir zabija kao na traci, Osasuna do pobjede u nadoknadi!

Podijeli :

U prvom subotnjem susretu 21. kola španjolske La Lige nogometaši Osasune su ostvarili premijernu gostujuću ligašku pobjedu u sezoni, svladali su Rayo Vallecano s 3-1.

Osasuna je povela u 29. minuti kada se u gužvi domaćeg šesnaesterca najbolje snašao Ante Budimir te iz blizine doveo goste u vodstvo. Hrvatskom napadaču to je bio deveti ligaški pogodak ove sezone, odnosno, ukupno 11 za Osasunu.

Do kraja poluvremena mogla je Osasuna zabiti i drugi pogodak, jednom je i okvir vrata spasio domaćina, a potom je Rayo Vallecano izjednačio u 59. minuti kada je Ciss iz blizine glavom poentirao za 1-1.

Odluka se dogodila u završnici te je Osasuna zabila čak dva gola u sudačkoj nadoknadi. Munoz je u 91., uz pomoć suparničkog obrambenog igrača, bio strijelac za 2-1, a sve je zaključeno pogotkom Osambele u 94. minuti za 3-1.

Budimir je zamijenjen u 81. minuti, a njegova je Osasuna skočila na osmo mjesto ljestvice.

Nedjeljni parovi su Atletico Madrid – Mallorca, Barcelona – Oviedo, Real Sociedad – Celta i Alaves – Betis, dok će Girona – Getafe igrati u ponedjeljak.

