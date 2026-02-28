VIDEO / Brentford ispustio 3:0 pa u nadoknadi ipak došao do pobjede, Everton iskoristio greške Newcastlea

Podijeli :

U 28. kolu engleske Premier lige smo osim pobjede Liverpoola nad West Hamom gledali još dvije utakmice. U njima su sudjelovali Burnley i Brentford te Newcastle i Everton. Oba susreta pružila su nevjerojatan spektakl u kojem je Brentford porazio Burnley s 4:3 dok je Everton slavio s 3:2 protiv Newcastlea.

U Burnleyju je već nakon 34 minute Brentford vodio s 3:0. Prvo je u devetoj minuti nakon udarca iz kuta najbolje reagirao Mikkel Damsgaard, potom je u 25. minuti drugi najbolji strijelac lige Igor Thiago došao do svog 18. gola sezone da bi u 34. minuti nakon dugog auta za 3:0 zabio Kevin Schade. Do kraja poluvremena domaća ekipa koja se bori za ostanak uspjela je smanjiti autogolom Michaela Kayodea.

Početkom drugog dijela domaći su nastavili lov na povratak. U 47. minuti je Jaidon Anthony zabio za 3:2 i nervozu u redovima gostujućeg kluba koji se bori za jedno od mjesta koje vode u europska natjecanja sljedeće sezone. Nisu Claretsi tu stali s preokretom te su u 60. minuti preko Ziana Flemminga došli do poravnanja na 3:3.

Iako su ispustili prednost od 3:0, igrači Brentforda su u 93. minuti preko Damsgaarda zabili za 4:3 i pobjedu koja ih zadržava na sedmom mjestu Premier lige. Do kraja susreta je Burnley skoro i izjednačio golo Ashleyja Barnesa, ali je nakon duge provjere utvrđeno da je iskusni napadač igrao rukom i pogodak je poništen.

U isto vrijeme igrala se utakmica Newcastlea i Evertona gdje je u 19. minuti gost nakon kornera poveo golom Jarrada Brainthwaitea. 13 minuta kasnije Jacob Ramsey je uz dosta sreće zabio za 1:1 da bi samo dvije minute kasnije Nick Pope poklonio pogodak gostima. Engleski vratar nije najbolje reagirao na udarac Dwighta McNeila te je loptu odbio u smjer Beta koji iz neposredne blizine ne propušta priliku za 2:1 Evertona.

Newcastle je u 82. minuti ispravio tu grešku Popea golom Jacoba Murphyja, ali su ponovno u egalu bili kratko, ovaj put tek jednu minutu. Za 3:2 Evertona u 83. minuti pogodio je Thierno Barry. Do kraja susreta Everton je sačuvao prednost te su s 3:2 došli do pobjede koja ih je dovela do osmog mjesta Premier lige.

