VIDEO / Brekalo zbog mogućeg transfera u Njemačku propustio prvu pobjedu svog kluba nakon 4 mjeseca

U 22. kolu španjolske La Lige Real Oviedo, čiji je član nekadašnji hrvatski reprezentativac Josip Brekalo, ugostio je Gironu za koju je donedavno "igrao" Dominik Livaković. Posljednja momčad lige za pobjedu nije znala od 30. rujna 2025. godine, ali uspjeli su prekinuti taj niz protiv katalonske momčadi koju su porazili s 1:0.

Bio je to izjednačen meč iako prema poredku na ljestvici nije trebalo tako biti. Oviedo je do ovog kola skupio tek 13 bodova dok je Girona imala 12 više te je bila smještena na 11. mjestu.

No, Oviedo u posljednje vrijeme, iako gubi susrete, sve češće “koketira” s pobjedama i pozitivnim rezultatima. Tako su u subotu napokon uspjeli prekinuti niz. Za to je bio zaslužan Ilyas Chaira, marokanski napadač.

Akciju Ovieda započeo je legendarni Santi Cazorla koji je oduzeo loptu na sredini terena. On je potom odigrao dva brza dodavanja s lijevim bekom Javijem Lopezom koji je onda uposlio Thiaga Fernandeza. Mogao je napadač Ovieda pucati, ali se odlučio uposliti Chairu koji je bio u boljoj poziciji. Marokanski napadač nakon toga nije imao problema s postizanjem pogotka te je samo ubacio loptu u praznu mrežu za 1:0 Ovieda.

Do kraja susreta se momčad iz Asturije te su napokon upisali pobjedu u La Ligi. Smanjili su zaostatak za 17. Getafeom na šest bodova te su ostali u igri za ostanak u La Ligi.

U ovom susretu Josip Brekalo nije igrao jer se sve više priča o njegovom mogućem transferu u Herthu iz Berlina.