VIDEO / Bizarna situacija u Austriji: Susret prekinut zbog rupe u terenu, golman se zabavljao kao dijete

Na utakmici Austrije i Cipra u Linzu vidjeli smo neočekivanu situaciju. Pri rezultatu 1:0 za domaće u 77. minuti su se obrambeni igrači Austrije žalili na rupu u terenu. Glavni sudac utakmice došao je provjeriti situaciju te je ugledao veliku rupu. Nikome nije bilo jasno kako je ona nastala, a najviše je uživao vratar Alexander Schlager. On je najbiše pomogao u saniranju terena dok nisu došli radnici za teren. Upravo kad su oni dolazili je na tribinama atmosfera bila najbolja. Svakim njihovim potezom čuo bi se urlik s tribina. Nakon pet minuta uspjela se sanirati šteta te se susret nastavio.

