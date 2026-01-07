VIDEO / Bijesni Guardiola krenuo u svađu, Haaland mu je brzo popravio raspoloženje

Nogomet 7. sij 202621:27 0 komentara

Manchester City u 21. kolu Premier lige dočekuje Brighton, a trener Pep Guardiola se nije trudio sakriti ljutnju krajem prvog dijela. Njegovoj je momčadi u 40. minuti dosuđen penal, a Guardiola je uhvaćen kako se svađa i unosi u lice treneru protivnika Fabianu Hurzeleru. Nekoliko trenutaka kasnije Erling Haaland je realizirao kazneni udarac za vodstvo Građana i, vjerujemo, barem malo popravio raspoloženje trenera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet