VIDEO / Betis ‘razbio’ Getafe i nastavio lov na Ligu prvaka

Real Betis je u nedjelju navečer upisao visoku pobjedu nad Getafeom koji slovi za jednu od najboljih obrana lige. No, klub iz Seville večeras je slavio s 4:0, a bilo bi i više da im nije poništen gol za 5:0.

Getafe se protiv raspoloženog Betisa držao tek do 16. minute. Tada je Aitor Ruibal zabio za 1:0, rezultat s kojim se otišlo na predah.

Isti strijelac zatresao je mrežu gostiju nakon samo četiri minute igre u drugom dijelu da bi u 52. Pablo Fornals zabio za 3:0. Cucho Hernandez je u 60. postavio konačnih 4:0. Mogao je Betis slaviti i s većom, ali i manjom razlikom.

U 79. minuti je zbog zaleđa Fornalsu poništen gol dok je u 89. Borja Mayoral promašio kazneni udarac za smanjenje na 4:1.

Betis se ovom pobjedom učvrstio na šestom mjestu La Lige te ima dva boda manje od Espanyola koji je peti. Mjesto je to koje može voditi u Ligu prvaka ako španjolski klubovi budu na razini u ovosezonskim europskim natjecanjima.

Četvrto mjesto koje drži Villarreal Betisu bježi sedam bodova, ali Žuta podmornica ima i utakmicu manje.

