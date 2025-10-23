VIDEO / Benković iz Švedske za SK: Dinamo je bolji, pogotovo kada Boysi zagrme s tribina…

Podijeli :

Nekadašnji Dinamov stoper Filip Benković, koji je bio veliki talent hrvatskog nogometa i čak upisao nastup za seniorsku reprezentaciju protiv Tunisa 2019. godine, ove sezone igra za švedski AIK.

Iz Stockholma je s našim Josipom Jurajem Pajvotom razgovarao uoči večerašnjeg gostovanja Dinama kod Malmoa u trećem kolu Europa lige.

Bivši igrač Dinama započeo je s analizom domaćina:

“Malmo je odlična ekipa, prošle godine su osvojili naslov i kadar je ostao manje-više isti. Ove sezone su oscilirali, ali zadnjih par utakmica su se stabilizirali s novim trenerom. Kvalitetni su, ne bi bili toliko puta prvaci da nemaju kvalitetu. Puno je mladih, zanimljivih igrača.

Atmosfera će sigurno biti sjajna. Prodane su utakmice za domaći sektor, ima puno dinamovaca koji žive ovdje pa će se popuniti i ostatak.”

Kako misliš da će izgledati utakmica?

“Malmo teži posjedu igri, to ih krasi i uvijek se na to fokusiraju. Svakako imaju respekt prema Dinamu zbog rezultata u Europi posljednjih godina, sigurno neće ući u utakmicu s mišlju da im je igra doma velika prednost. Dinamo ima puno više iskustva, bit će nadigravanja, ne znam kako će se Dinamo postaviti, ali mislim da Malmo ostaje pri svom držanju kontrole. Vidjet ćemo hoće li im to uspjeti protiv Dinama.”

Ima li Malmo atmosferu da ustraši protivnika?

“Stadion nije prevelik, imaju svojih navijača, bude dobra atmosfera. Ali kad dođu Boysi – to će grmiti, jako mi je žao što neću moći ići. Neću stići jer nismo dobili ništa slobodno, a udaljen sam 500 km.”

Za kraj – kako ti izgleda Dinamo ove sezone? Beljo, Bennacer, novi stoperi?

“Cijelo okruženje i unutar kluba je sve dosta pozitivno, sve ide u dobrom smjeru da rezultati ove godine budu dobri. Velike su promjene napravljene, to je u nogometu nekad potrebno. Dojam je da su se igrači dosta uhodali, sve djeluje dobro. McKenna ima dosta iskustva iz najboljih liga, igrao sam protiv njega kada sam bio u Celticu, sve su to kvalitetni igrači što su dosad i pokazali, posebno na poziciji stopera – Dinamo je dobro pokriven i dobra je konkurencija.

Prognoziram pobjedu Dinama.”