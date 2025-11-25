VIDEO / Aubameyang brzim golovima donio Marseilleu pobjedu protiv Newcastlea

Podijeli :

(AP Photo/Philippe Magoni)

U petom kolu Lige prvaka Marseille je ugostio Newcastle na Velodromeu te su na krilima Pierre-Emerick Aubameyanga došli do pobjede 2:1.

Poveo je Newcastle u prvom poluvremenu golom Harveyja Barnesa te su tu prednost sačuvali do kraja prvog dijela.

Ipak, Marseille je u drugom dijelu brzo uzvratio. U 46. minuti je za 1:1 pogodio Pierre-Emerick Aubameyang.

Gabonac je bio precizan i četiri minute kasnije. Tada je na asistenciju Timothyja Weaha zabio za 2:1 i pobjedu na domaćem terenu.

Ovom pobjedom je Marseille skočio na 19. mjesto u Ligi prvaka dok je Newcastle trenutačno na osmom mjestu koje vodi izravno u osminu finala.

