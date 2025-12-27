VIDEO / Arsenal slavio za povratak na vrh Premier lige

Podijeli :

Arsenal je preživio još jednu neuvjerljivu predstavu i ponovno zasjeo na prvo mjesto ljestvice, s dva boda više od Manchester Cityja.

Potpuno bezopasni gosti nisu uputili nijedan udarac prema vratima „Topnika“ u prvom dijelu utakmice. S druge strane, Bart Verbruggen bio je pod stalnim pritiskom, ali je s obzirom na okolnosti prošao vrlo dobro. Martin Ødegaard postigao je sjajan pogodak na asistenciju Bukaya Sake u 14. minuti i postavio rezultat koji je vrijedio na poluvremenu.

Momčad Mikela Artete kao da se pretplatila na autogolove suparnika, što je u 52. minuti potvrdio Joao Pedro. Napadač je nespretno reagirao nakon lijepog ubačaja Declana Ricea i poslao loptu u vlastitu mrežu.

„Galebovi“ su ipak uspjeli smanjiti zaostatak praktički ni iz čega, kada je nakon pogođene stative Yasina Ayarija loptu u gol u 64. minuti pospremio Diego Gómez.