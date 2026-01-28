UŽIVO OD 21: Posljednje kolo Lige prvaka: Kotarski starta na Camp Nouu, Perišić od prve minute protiv Bayerna

Od 21 sat kreće posljednje kolo Lige prvaka. U isto vrijeme započet će 18 utakmica, a samo jedna od njih, Arsenal - Kairat Almati, neće odlučivati ni o čemu jer su Topnici osigurali TOP 2, a Kazahstanci su već ispali iz Lige prvaka. Preostalih 17 odlučuje od tome tko ide u TOP 8, tko u TOP 24, a tko će svoj put završiti u ligaškoj fazi. Večeras će na terenima biti brojni hrvatski igrači, a susrete će voditi i dva hrvatska trenera.
Sučić starta protiv Kovačeve Borussije
Kovač je izabrao svoju momčad za susret sa Sučićevim Interom.
Postava Dortmunda: Kobel - Can, Schlotterbeck, Mane - Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini - Beier, Silva, Guirassy
Postava Intera: Sommer - Bisseck, Acerbi, Akanji - Henrique, Sučić, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Bonny
Kotarski starta na Camp Nou
Dominik Kotarski kreće od prve minute na kultnom Camp Nouu.
Postava Barcelone: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, Lopez - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski
Postava Kopenhagena: Kotarski - Meling, Hatzidiakos, Pereira, Suzuki, Lopez - Larsson, Clem, Achouri - Elyounoussi, Dadasson
Oršić kreće od prve minute u ključnoj utakmici za Pafos
Postava Pafosa: Gorter - Bruno, Luiz, Luckassen, Pileas - Dragomir, Pepe, Quina - Jaja, Silva, Oršić
Postava Slavije: Stanek - Zima, Ogbu, Chalopuek - Doudera, Sadilek, Dorley, Mbodji - Cham-Saračević, Provod - Prekop
Pašalić ostao na klupi protiv Royale Union SG-a
Mario Pašalić ostao je na klupi protiv Royale Uniona Saint-Gilloisea
Postava Union SG-a: Scherpen - Patris, Mac Allister, Burgess, Sykes - Zorgane, Perre, Khalailli - Smith, Florucz, Hadj
Postava Atalante: Sportiello - Kossounou, Hien, Ahanor - Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi - Samardžić, Lookman - Krstović
Perišić od prve minute protiv Bayerna
Ivan Perišić protiv bivšeg kluba kreće od prve minute.
Postava PSV-a: Kovar - Dest, Schouten, Obispo, Junior - Saibari, Veerman - Man, Wanner, Perišić - Til
Postava Bayerna: Urbig - Bischof, Upamecano, Tah, Ito - Kimmich, Pavlović - Karl, Musiala, Diaz - Jackson
Ivanović na klupi protiv Reala
Franjo Ivanović kreće s klupe protiv Real Madrida.
Sastav Benfice: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Barreiro, Aursnes - Schjelderup, Prestianni, Sudakov - Pavlidis
Sastav Reala: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Guler, Tchouameni, Bellingham - Mastantuono, Mbappe, Vinicius Junior
Pašalićeva Atalanta lovi TOP 8
Iako je Atalanta Marija Pašalića propustila svladati Athletic Bilbao u sedmom kolu, ostali su u igri za TOP 8. Imaju 13 bodova te gostuju kod belgijskog Royale Union Saint-Gilloise za koji pravo nastupa večeras nema Mateo Biondić, hrvatski napadač koji je nedavno četvrtu njemačku ligu zamijenio prvom belgijskom.
Perišićev PSV protiv Bayerna traži čudo
Ivan Perišić će s PSV-om u posljednjem kolu tražiti prolaz u sljedeću fazu Lige prvaka. Nizozemska momčad je na osam bodova što ne bi trebalo biti dovoljno za prolaz. Trebat će im pozitivan rezultat protiv Bayerna koji ima motiv jer još uvijek u teoriji može izgubiti drugo mjesto koje im donosi domaćinstvo u svakom uzvratu do kraja Lige prvaka.
Oršić s Pafosom traži povijesni plasman
Mislav Oršić i njegov Pafos će na Cipru ugostiti Slaviju iz Praga. Pafos je trenutačno na šest bodova te bi pobjedom došli u domet TOP 24. Tada bi imali devet bodova i trebali bi se osloniti na druge rezultate diljem Europe. Slavia nema šanse za prolaz jer imaju samo tri boda nakon sedam kola.
Lekin Brugge traži pobjedu protiv Marseillea
Hrvatski trener Ivan Leko će s Club Bruggeom na domaćem terenu tražiti pobjedu protiv Marseillea. Belgijska ekipa trenutačno ima sedam bodova, a predviđa se da bi 10 trebalo biti dovoljno za prolaz u TOP 24. Marseille je na devet bodova pa oni traže pozitivan rezultat kako bi prošli u sljedeću fazu.
