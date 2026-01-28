UŽIVO OD 21: Posljednje kolo Lige prvaka: Kotarski starta na Camp Nouu, Perišić od prve minute protiv Bayerna

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Od 21 sat kreće posljednje kolo Lige prvaka. U isto vrijeme započet će 18 utakmica, a samo jedna od njih, Arsenal - Kairat Almati, neće odlučivati ni o čemu jer su Topnici osigurali TOP 2, a Kazahstanci su već ispali iz Lige prvaka. Preostalih 17 odlučuje od tome tko ide u TOP 8, tko u TOP 24, a tko će svoj put završiti u ligaškoj fazi. Večeras će na terenima biti brojni hrvatski igrači, a susrete će voditi i dva hrvatska trenera.