UŽIVO / DINAMO – FCSB Stigao očekivani Dinamov sastav za ključnu utakmicu

Europa League 22. sij 202618:35 > 19:52 0 komentara
GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sat na Maksimiru u prvoj službenoj utakmici godine dočekuje rumunjski klub koji se službeno zove FCSB. Međutim, svi ga zovu Steaua, po slavnom prethodniku. Dinamo se nakon šest kola nalazi na 25. mjestu Europske lige sa 7 bodova, dok ih FCSB Steaua ima 6 i nalazi se na 27. mjestu. Dinamo mora pobijediti barem jednu od dvije (Midtjylland) preostale utakmice kako bi ostao u Europi.

19:49

Stigao Dinamov sastav

Dinamo: Filipović; Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić - Bakrar, Ljubičić, Hoxha - Beljo

18:17

Ovo je vjerojatni sastav Dinama za važan okršaj s Rumunjima

Dinamo večeras od 21 sat igra prvu službenu utakmicu ove godine. A ovo je vjerojatni sastav

18:15

Beljo: Planiram prekinuti sušu protiv Rumunja

Beljo je najavio utakmicu.

18:12

Kovačević: Bili smo i mi u situaciji u kojoj su Rumunji

Sedmo kolo Europske lige donosi Dinamu ozbiljnog protivnika kojeg je najavio Mario Kovačević:

18:11

Tko je Gigi Becali? Klubom upravljao iz zatvora

Tko je Becali pročitajte u ovom tekstu.

17:48

Tko nedostaje?

 

Dinamo: Lisica, Valinčić

FCSB: Popescu, Cercel, Stoian

17:46

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je Nizozemac Sander van der Eijk.

