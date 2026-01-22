UŽIVO / DINAMO – FCSB Stigao očekivani Dinamov sastav za ključnu utakmicu

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sat na Maksimiru u prvoj službenoj utakmici godine dočekuje rumunjski klub koji se službeno zove FCSB. Međutim, svi ga zovu Steaua, po slavnom prethodniku. Dinamo se nakon šest kola nalazi na 25. mjestu Europske lige sa 7 bodova, dok ih FCSB Steaua ima 6 i nalazi se na 27. mjestu. Dinamo mora pobijediti barem jednu od dvije (Midtjylland) preostale utakmice kako bi ostao u Europi.