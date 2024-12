‘Utakmica protiv Olimpije je moja greška, ali možda nam je to omogućilo da dođemo na ovu razinu’

Podijeli :

Matthieu Mirville via Guliver Images

Trener Rijeke Radomir Đalović komentirao je polusezonu koju je momčad s Rujevice završila bez poraza i na prvom mjestu.

Rijeka je u posljednjoj utakmici ove godine slavili na Rujevici protiv Slaven Belupa 2:0.

“Lijepo je biti na prvom mjestu, odigrati ovako fenomenalno ovaj dio sezone. Završit ćemo ovu godinu pobjednički, a u sljedeću moramo još jače i još bolje. Ja konstantno govorim koliko imam kvalitetne igrače, oni su pokazali koliku su borbeni i koliko su željeli danas pobjedu”, rekao je Đalović u emisiji Pod stijenama Kantride.

Đalović je pohvalio Niku Vučetića, juniorskog vratara koji je branio protiv Belupa.

“Iskoristio bih priliku da čestitam trenerima vratara u omladinskoj momčadi, a pogotovo mom treneru vratara, iz mojeg stožera, Ivana Vargića. Rijeka pokazuje da što se tiče vratara radi fenomenalno i da se tu ne treba brinuti”.

Komentirao je i stanje u momčadi.

“Niko Janković se danas okrenuo u stilu vrhunskih napadača, Pašalić je zabio sjajan gol. Fruk je otvarao puno prostora i za Pašalića i Djouahru, svi su sjajno odigrali i to nam je samo poticaj da idemo dalje. Nadam se da je sve ok s Radeljićem, nadam se da nije ništa opasno, on nam je najbitniji uz Majstorovića i Galešića”.

Rijekina najveća prednost?

“Naša najveća prednost je obiteljska atmosfera, ono što stalno govori naš predsjednik. Druge ekipe imaju veći budžet i veća očekivanja, ali naša prednost je što se igrači kod nas osjećaju lijepo i ugodno, pred navijačima te daju sve od sebe zbog toga”, naglasio je pa za kraj spomenuo poraz od ljubljanske Olimpije (0:5) s početka sezone:

“Ta utakmica protiv Olimpije je isključivo moja greška. Možda nam je pokazala neke stvari i nešto što ne valja, što nam je omogućilo u nastavku sezone da dođemo na ovu razinu”, zaključio je Đalović.