Špehar za SK: Ne smijemo se zavaravati, nije bilo dobro. Baturina je izvanserijski igrač

Modrić je puno pokušavao i bio najraspoloženiji u sredini terena, ali bio je dosta usamljen. Baturina je izvanserijski igrač, koji je razigravao i pokazao svoju klasu...

Hrvatska je na korak od plasmana u četvrtfinale Lige nacija. Uz dosta sreće pala je Škotska u trećem kolu skupine A1 (završilo 2:1), a sljedeća prilika za novu pobjedu je Poljska. U slučaju nove pobjede, izabranici Zlatka Dalića imat će priliku obraniti drugo mjesto koje su osvojili u prošlom izdanju ovog natjecanja.

Utakmicu sa Škotima za SK analizirao je Robert Špehar.

Kako ste vidjeli sraz na Maksimiru?

“Pobjeda je najvažnija. U ovom trenutku imamo šest bodova. Da je gol Škotske slučajno priznat i da je ostalo neriješeno, ne bi bilo baš sjajno što se situacije u poretku tiče. Na kraju pobjeda je važna i zaslužena, ali mislim da se ne smijemo zavaravati jer nije bilo dobro.”

Možete li konkretnije?

“Igrali smo u sistemu 3-5-2 za koji smo rekli da ga je dobro uigravati u Ligi nacija. Željeli smo sigurnost sa tri igrača u fazi obrane i gradnje igre, ali to nismo dobili na ovoj utakmici. Kod sva tri stopera bilo je dosta individualnih grešaka u prvih pola sata i to je unosilo nervozu u cijelu momčad. Sa 3-5-2 htjeli smo dobiti na velikoj probojnosti preko Sose i Perišića. Preko Sose definitivno nismo dobili, a Perišić je sudjelovao kod oba gola i može dobiti prolaznu ocjenu. Čak veću, nego Sosa. Sigurno je da smo htjeli dobiti puno više probojnosti po bokovima te da smo željeli kreativnost, sigurnost i tečnost u sredini terena, iako smo po formaciji imali igrača manje u sredini.”

Škoti su to jako dobro koristili te znali uzeti loptu i ići u brze protunapade.

“Tu smo imali dosta problema, a Škoti puno situacija koje si nismo smjeli dopustiti na domaćem terenu. Htjeli smo puno više u toj završnici u smislu stvaranja prilika i da budemo opasni, ali to nismo imali. Dobro je da smo se vratili nakon zaostatka i preokrenuli. Pišu se tri boda i nije bilo loše, ali mora biti puno bolje. Modrić je puno pokušavao i bio najraspoloženiji u sredini terena, ali bio je dosta usamljen. Baturina je izvanserijski igrač, koji je razigravao i pokazao svoju klasu.”

Iz ovog susreta svakako vrijedi izdvojiti prvi službeni gol Matanovića za reprezentaciju.

“Naravno, mislim da je ova utakmica bila vrlo bitna za njega. Dalić je očigledno odlučio da mu daje kredit i da ga je odlučio forsirati. Matanović je špica i broje mu se golovi. Da nije završilo 2:1, možda bi bilo malo nervoze. Zabio je lijep gol na asistenciju Perišića i to je jedan trenutak, koji mora iskoristiti da vidi kako ima podršku izbornika i navijača. Gol je vrlo bitan za svakog napadača.”

Ovo nam je druga uzastopna pobjeda protiv Škotske. Zadnji put slavili smo na Euru prije tri godine.

“Škotska nikada nije za podcijeniti. To je reprezentacija, koja ima borbenost i srčanost. To je pokazala, ali iznenadio me podatak da nije imala dosta igrača. Nama je također nedostajalo nekoliko važnih igrača, ali znamo što znači kada Škotskoj fali veliki broj. Igrači, koji su nastupali nisu previše preskakali igru i znali su što žele. Naviknuli smo da Škotska igra sa dugim loptama i da preskače igru, ali na Maksimir došla je sa namjerom da se nadigrava.”

Sljedeći nastup imamo protiv Poljske, koju smo već pobijedili u Osijeku. Nudi nam se prilika da slavljem osiguramo prolaz među osam najboljih.

“Ova tri boda bila su jako važna tako da se može lakše putovati prema Poljskoj. Naši igrači su previše kvalitetni da bi se sakrili iza nečega, ali sigurno je da su svjesni kako će morati odigrati puno bolje. Znamo da će tamo biti pun stadion, a Poljaci su u Osijeku pokazali da mogu biti vrlo opasni. Imaju Lewandowskog, koji uvijek može zabiti. Međutim, pobijedili smo zahvaljujući slobodnjaku Modrića. Bit će jako teška utakmica, ali imamo velike šanse ako odigramo na svojoj razini. Ako odigramo kao protiv Škotske, možemo biti u velikim problemima.”

U našoj skupini igrali su Poljska i Portugal. Završilo je 3:1 za Portugalce. Vaš komentar?

“Jako dobro za nas, ali svakako moramo odigrati pravu utakmicu, ostaviti puno bolji „umjetnički dojam“ i ne dopustiti da izravan plasman u četvrtfinale bude upitan” – zaključio je bivši Vatreni Robert Špehar.