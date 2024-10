Poljska zvijezda divi se Modriću: ‘Sve me impresionira u vezi njega’

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK via Guliver

Poljska dočekuje Hrvatsku u Ligi nacija nakon poraza od Portugala (1:3).

Mediji su najviše kritizirali ideju izbornika Michala Probierza da od prve minute na teren pošalje defanzivnog veznjaka Maxija Oyedelea. Protiv Portugalaca se nije najbolje snašao. Jedna od najvećih zvijezda poljske reprezentacije Piotr Zielinski branio je Olyedelea.

“Maxi sjedi s nama za stolom pa smo imali i prilike popričati. Reći mu neke stvari. Maxi je imao lijepih trenutaka, za njega je to bio poseban susret. Igrao je protiv sjajne momčadi na tako velikom stadionu. Mislim da mu se ovo prvi put dogodilo u karijeri. Vidim puno potencijala u njemu da bude klasan igrač na ovoj poziciji”, kazao je Zielinski.

A onda je i najavio utakmicu s Hrvatskom, pogotovo dvoboj protiv Luke Modrića.

“Sve me impresionira u igri Luke Modrića. Jedan od najboljih veznjaka posljednjih godina, osvajač Zlatne lopte, sustavno osvaja Ligu prvaka. Takvom igraču ne možete izdvojiti samo jednu stvar. On ima sve! Ima 39 godina i sjajnu karijeru, a u u Osijeku je protiv nas pokazao kako i danas igra ključnu ulogu na terenu. Trčao je po cijelom terenu, stalno je pokretao napade, on je igrač koji mi je inspiracija.”