VIDEO / Partizan nakon drame duge 130 minuta ispao iz Europe

Bolan poraz za mladi beogradski sastav.

Nogometaši Partizana završili su svoj ovosezonski europski put porazom od Hiberniana u dramatičnom dvomeču kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon produžetaka u Edinburghu, škotski je predstavnik slavio s ukupnih 4:3 i izborio prolazak dalje.

Beogradska je momčad ostavila dobar dojam i bila blizu preokreta. Pogodak Andreja Kostića u posljednjim trenucima regularnog dijela donio je nadu i osigurao produžetke, no Hibernian je u 100. minuti postigao drugi gol koji mu je donio prolaz.

Partizan je veći dio dvomeča igrao s igračem manje, što je dodatno otežalo pokušaje da izbori prolazak. Unatoč ispadanju, mlada momčad trenera Srđana Blagojevića pokazala je karakter i borbenost, a pojedini su igrači potvrdili potencijal za veće izazove u budućnosti.

Hibernian će se u posljednjem pretkolu boriti za ulazak u skupine Konferencijske lige.

