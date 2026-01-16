Turski klub objavio zbog čega se raspao Gabrielov transfer iz Dinama: Najavili su i tužbu

Podijeli :

FOTO: Cetin Uzunoglu/X

Turski nogometni klub Kayserispor objavio je priopćenje u vezi s situacijom oko, još uvijek igrača Dinama, Ronaela Pierre-Gabriela, ističući kako medijski napisi o njegovu bijegu nisu točni. U priopćenju se naglašava da je postignut dogovor o transferu s igračem te da je cijeli proces proveden službenim putem.

Proces vezan uz igrača Pierrea-Gabriela proveden je u potpunosti službeno i u skladu s međuklupskim pravilima. Nogometni klub Kayserispor prvo je uspostavio službeni kontakt s Dinamom, a nakon dobivanja potrebnih dozvola od tog kluba, stupio je u kontakt s igračem. Nakon tog procesa, između Kayserispora i Dinama potpisan je sporazum o međusobnom transferu.

Klub navodi da je igrač stigao u Kayseri uz znanje i dopuštenje svog kluba, a svi dogovoreni uvjeti jasno su navedeni u ugovoru. Nakon spomenutog dogovora, igrač je došao u Kayseri uz znanje i dopuštenje svog kluba. Svi uvjeti dogovoreni ranije jasno su i nedvosmisleno navedeni u ugovoru. Ugovor su igrač i njegov menadžer proslijedili svojim odvjetnicima, a nakon završetka pravnog pregleda i postupka odobrenja, potpisan je bez ikakvog pritiska i potpuno slobodnom voljom.

Naglašeno je kako je francuski nogometaš nakon potpisivanja ugovora trenirao s momčadi te iskazao zadovoljstvo boravkom u klubu. Nakon potpisivanja ugovora, igrač je trenirao s našom momčadi; a nakon treninga, osobno je izrazio svoju sreću i zadovoljstvo što je ovdje.

Iz kluba tvrde da je Pierre-Gabriel napustio Kayseri bez dopuštenja, i to zbog pogrešnog usmjeravanja od strane njegovog menadžera. Međutim, sljedećeg jutra u 09:59, nakon poruke koju je poslao igračev menadžer, igrač je, pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog menadžera, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba.

Iz kluba tvrde da je Pierre-Gabriel napustio Kayseri bez dopuštenja, i to zbog pogrešnog usmjeravanja od strane njegovog menadžera. Međutim, sljedećeg jutra u 09:59, nakon poruke koju je poslao igračev menadžer, igrač je, pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog menadžera, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba.

Iz kluba tvrde da je Pierre-Gabriel napustio Kayseri bez dopuštenja, i to zbog pogrešnog usmjeravanja od strane njegovog menadžera. Međutim, sljedećeg jutra u 09:59, nakon poruke koju je poslao igračev menadžer, igrač je, pod pritiskom i pogrešnim usmjeravanjem svog menadžera, napustio Kayseri bez ikakvog dopuštenja našeg kluba.