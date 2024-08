Mourinho: Moji igrači se moraju naučiti valjati po terenu

Podijeli :

Seskim photo via Guliver Image

Fenerbahče nije najbolje ušao u sezonu pod palicom Josea Mourinha.

Otvaranje turskog prvenstva krenulo je dobro, minimalna pobjeda protiv Adane Demirspor, ali prvo veće razočaranje za navijače velikana iz Istanbula je stiglo u kvalifikacijama za Ligu prvaka gdje je u dvomeču u borbi za play-off Fener izgubio od Lillea.

Jučer je također Fenerbahče doživio udarac, imali su 2:0 nakon prvog dijela u gostima kod Goztepea, ali u drugom poluvremenu Dominik Livaković je dva puta morao vaditi loptu iz svoje mreže i ostalo je 2:2. Jose Mourinho je iznio svoje dojmove nakon tog remija:

“Ne znamo privesti utakmicu kraju. Ne znamo kako iskoristiti sve te prilike koje bi prelomile utakmicu i nismo dovoljno pametni na terenu kada imamo vodstvo”, rekao je Mourinho i dodao:

“Moram se još uvijek adaptirati na turski nogomet. Moram i svoje igrače naučiti ono što protivnici rade, a to je kako zadržavati igru i trošiti vrijeme. Moji igrači moraju se naučiti valjati po terenu, ako je to potrebno da se utakmica prekine i troši vrijeme. Moraju znati kako glumiti povrede kada je to potrebno kao što to rade i sve druge ekipe. Ako to radimo bez obzira što sudac produži šest minuta utakmicu, imamo priliku protivniku poremetiti ritam i doći do pobjede. Ne možete za ovu ligu govoriti da je poetična kada to nije, jer svi vidimo što se događa”, zaključio je Portugalac.