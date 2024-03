Tudor o Laziju: Ovdje sam četiri dana i još nisam morao vikati na igrače

Podijeli :

NorbertScanella Panoramic via Guliver

Hrvatski strateg dobio je posao u velikom rimskom klubu.

Igor Tudor bio je bez trenerskog angažmana čak devet mjeseci, još od napuštanja francuskog Marseillea krajem prošle sezone.

Hrvatski stručnjak odradio je i prvu konferenciju za medije u ulozi trenera rimskog kluba. Na početku je istaknuo kako izuzetno cijeni rad svog prethodnika, Maurizija Sarrija:

“Jako poštujem Maurizija Sarrija, koji je ispisao povijest nogometa, no neću komentirati prošlost. Sustav s dvojicom napadača je moguć. Trener se mora prilagoditi karakteristikama igrača koje ima. Mislim da dugoročno planiranje nema smisla. Vjerujem u rad, želimo da odmah krenemo ozbiljno. Neće biti lako na početku, ali to ne znači da dugo trebamo čekati na rezultat. U konačnici, igrači su ti koji čine razliku. Imamo moćnu momčad koja ima svega pomalo.”

Tvrdi da se ne osjeća kao general u kontekstu odnosa s igračima:

“Ne, to nije dobar opis. Ovdje sam četiri dana i još nisam morao vikati. U Italiji je radni mentalitet na visokoj razini, ovdje je lakše raditi. Naravno, ponekad moraš stimulirati igrače. Izvan terena me mogu pitati bilo što. Rekao sam igračima da me mogu tražiti bilo što osim novca.”

Tudor je otkrio kako je kao igrač skoro prešao u redove Lazija:

“Bio sam blizu dolaska u Lazio, bila je riječ o posudbi. Ne znam zašto su pregovori stali u jednom trenutku. Moj dobar prijatelj Bokšić je igrao ovdje, to me također povezuje s Lazijom. On je ispisao povijest s ovim klubom. Nedavno smo se čuli, on često dolazi u Rim.”

Lazio ima sezonu za zaborav, nalaze se tek na 9. poziciji Serie A, no nadu za spas godine imaju u talijanskom Kupu. Naime, stigli su sve do polufinala, a tu utakmicu igrat će 2. travnja protiv Juventusa.