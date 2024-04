Trener Varaždina: Najbolje da pobijedimo Dinamo i Rijeku pa neka se oni međusobno potuku

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin u subotu od 17 sati u sklopu 32. kola HNL-a ugostit će Dinamo.

Trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić najavio je taj okršaj.

“Kao igrač mnogo puta sam igrao protiv Dinama, no nekako na prvu se sjetim finala Kupa 2011. godine. Postigao sam i pogodak u uzvratnom susretu. Dinamo je tada bio dominantan, baš europski“, rekao je Šafarić.

Prije tjedan dana na Maksimiru njegova momčad poražena je 2:1.

“Rekao sam svojim igračima, da smo samo kojim slučajem zamijenili dresove bila bi to drugačija utakmica, bili bismo 50 posto bolji. Taj gard pobjednika, glad za pobjedom uvijek je na strani Dinama. No, pokazali smo da se možemo nositi s njima. Napravit ćemo dobru analizu i probati što bolje parirati Dinamu koji je u naletu, koji je moćan, no ima taj pritisak pobjede”, kaže trener Varaždina pa dodaje:

“Ma teško je bilo što prognozirati u bitci za naslov. Najbolje da mi pobijedimo Rijeku i Dinamo, a oni neka se potuku u međusobnoj utakmici.”

Tko bolje leži Varaždincima – Rijeka ili Dinamo?

“Ma protiv obje ekipe smo konkurentni. Rijeku smo znali na Rujevici pobjeđivati i nekako bolje igraju kod nas, a Dinamo je uvijek Dinamo. Vrlo moćan. Ne možete mnogo prilika protiv njih očekivati i većinu vremena se branite, no kad dođe šansa morate biti efikasni”, zaključio je Šafarić.