Trener PSV-a oduševljen Perišićem: ‘Drugi dečki bi trebali učiti od njega’

PSV

Ivan Perišić postao je novi igrač aktualnog nizozemskog prvaka PSV-a, a njime je oduševljen i novi trener.

“Njegov pobjednički mentalitet me impresionirao. Drugi dečki bi trebali gledati Ivana i učiti od njega. On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha”, poručio je PSV-ov trener Peter Bosz.

Bosz PSV vodi od prošle godine i u 56 utakmica ima 41 pobjedu, deset remija i pet poraza. Prošle sezone je dominantno osvojio Eredivisie, a u karijeri je još od većih klubova vodio Ajax, Borussiju Dortmund, Bayer i Lyon.

Perišić je u PSV došao kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Hajdukom. Ranije je u seniorskoj karijeri igrao za Sochaux, Roeselare, Club Brugge, Borussiju Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern i Tottenham.

