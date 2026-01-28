Trener Midtjyllanda pred okršaj s Dinamom: ‘Želimo dominirati’

Podijeli :

Strateg Midtjyllanda najavio je okršaj s Dinamom.

Uoči gostovanja Dinama kod Midtjyllanda u posljednjem kolu ligaškog dijela Europske lige, medijima su se obratili domaći trener Mike Tullberg i kapetan Mads Bech Sørensen. Plavi u Danskoj traže barem bod za prolazak dalje, no čeka ih težak zadatak protiv momčadi koja drži visoko četvrto mjesto na ljestvici. Susret je na rasporedu u četvrtak od 21 sat.

„U ovu utakmicu ulazimo s namjerom pobjede, a onda znamo da imamo dobre šanse za ulazak među četiri najbolja sastava. Ono od čega polazimo još i prije ove utakmice je to da želimo dominirati i pobijediti kod kuće, jer ako se to dogodi, zapravo ni ne moramo gledati ostale rezultate. Igračima pripada lavovski dio zasluga što smo tu gdje jesmo. Nadam se da se vesele ovoj utakmici i kraju ligaškog dijela, jer su dio momčadi koja može postići nešto što nitko u našem klubu prije nije uspio”, rekao je Tullberg.

Time je 40-godišnji trener podsjetio na europsku povijest Midtjyllanda. Potencijalni plasman u osminu finala bio bi njihov najveći uspjeh, nakon tri ulaska u playoff Europske lige i jednog u Konferencijskoj ligi. Za plasman među osam najboljih dovoljan im je i remi, a ni poraz ih ne bi nužno izbacio iz top 8.

Uz Tullberga, novinarima se obratio i stoper Bech Sørensen, bivši igrač Brentforda, koji ove sezone u Europskoj ligi ima gol i asistenciju.

„Mislim da je trener Tullberg previše skroman, jer mi smo cijeli kolektiv, svi od trenera pa do igrača možemo pomoći u ispisivanju povijesti. Ja sam 100 posto siguran da će svi dati sve od sebe da budu dio ove priče. Kako ja to vidim, momčad i cijeli klub se brzo razvijaju s puno talenata, koje sve više i više iskazujemo. To je kulminiralo u ovoj europskom kampanji, gdje smo pokazali na kakvoj smo vrhunskoj razini“, zaključio je Bech Sørensen.