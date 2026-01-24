Trener Istre pred Hajduk: ‘Nemamo što izgubiti, ali volio bih da pokažemo više nego protiv Rijeke’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Istra u nedjelju (15:00) igraju na Poljudu u 19. kolu SuperSport HNL-a, prvom u proljetnom dijelu sezone. Hajduk je trenutno drugi, s bodom manje od vodećeg Dinama, dok je Istra četvrta nakon poraza od Rijeke u prošlom kolu.

Utakmicu je najavio trener gostiju Oriol Riera:

“Ovo je moja prva utakmica na Poljudu. Pred nama je velika utakmica s dobrim okruženjem, a takve je uvijek lijepo igrati. Očekujem od svoje momčadi puno energije i hrabrosti, da naprave puno pozitivnih stvari i da budu svoji, ništa više od toga. Očekujem da uživaju u utakmici i da budu hrabri igrati protiv jedne od najboljih momčadi lige.”

Istra u Split stiže bez prevelikog rezultatskog opterećenja:

“Nemamo ništa za izgubiti u ovom dvoboju. Ako uspoređujemo ovu utakmicu s onom koju smo odigrali neki dan protiv Rijeke, volio bih da pokažemo više sebe. Ovo nam nije lagan mjesec, igrači odlaze i dolaze, ali to je nogomet i tako je posvuda. Mi idemo pokazati 100 posto od sebe, jer ako ne dajemo maksimum ne možemo biti bolji ni od koga.”

Na konferenciji za medije prisustovao je i vratar Istre, Franko Kolić:

“Bit će ovo jedna jako lijepa utakmica za igrati. Dobar protivnik, jedan od najboljih u ligi. Otvorili smo novu sezonu, vratili se u natjecateljski ritam. Uvijek je lijepo igrati na Poljudu i očekuje nas jedna dobra utakmica. Volio bih da popravimo neke stvari, da izađemo s karakterom, da nastavimo tamo gdje smo stali u 12. mjesecu i da budemo najbolji što možemo biti, a to je jedan jako visok nivo.”

Otkrio je kako se Istra pripremala za Hajduk:

“Odradili smo dobru analizu, znamo što trebamo raditi, u nedjelju samo trebamo imati dovoljno hrabrosti izvesti plan utakmice kako smo se dogovorili. To su utakmice protiv najboljih i za takve utakmice ne treba dodatni motiv.”