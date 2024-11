Toplak za SK: Za Dinamo slijedi ono najgore što može biti

Podijeli :

080A7131 via Guliver Image

Nogometaši Dinama i Rijeke ponovno su remizirali u drugom ovosezonskom derbiju domaćeg prvenstva (u prvom na Rujevici također je bilo neriješeno, odnosno 1:1) tako da vodeći Hajduk ima priliku povećati bodovnu prednost. Dinamo nije uspio pobjedom najaviti Borussiju Dortmund u Ligi prvaka, a Rijeka je uspjela ostvariti ono što je namjeravala - ostati neporažena i produžiti svoj pozitivan niz u prvenstvu, koji ima još od 26. svibnja.

Zanimljivost je u tome da Sergej Jakirović i Nenad Bjelica nisu uspjeli svladati Radomira Đalovića. Čini se da Đaloviću zasada leži Dinamo što se rezultata tiče.

Samir Toplak, nekadašnji trener Rudeša je za Sport Klub analizirao ovaj sraz. Kako ste vidjeli derbi na Maksimiru, koji je završio bez golova i podjelom bodova?

“Mogu ocijeniti iz tri kuta. Neutralno, derbi je bio izuzetno siromašan i nismo baš puno toga vidjeli. Pogotovo u prvom poluvremenu. Iz Dinamovog kuta to je bilo totalno nezadovoljavajuće, a iz Rijekinog opet mogu biti nezadovoljni jer su trebali pobijediti. Znači, prvo poluvrijeme bilo je ništa-ništa. Ništa se nije događalo do 53. minute u kojoj se dogodila najbolja akcija Rijeke. Tada je Djouahra izašao sam pred Zagorca i to je bilo najljepši izlazak Riječana iz presinga. Znači, povratna lopta i odigravanje na Fruka. U drugom poluvremenu Dinamo je jako visio, a Rijeka je bila puno agresivnija i okomitija. Sigurno je da Dinamo može slaviti ovaj bod, ali i biti nesretan jer nije očekivao jalovost te inferiornost prema Rijeci. Obje momčadi nisu pružile nešto novo niti su to pokazale, a Rijeka je igrala sa Frukom koji je bio „lažna devetka“ i koji je radio probleme kada se ubacio u vezu kao četvrti veznjak. Da je Dinamo radio visoki pritisak i da nije dao izaći, Rijeci bi nedostajala klasična špica koja može zadržati loptu. Fruk nije taj, koji može igrati leđno i tu je Dinamo pogriješio. Ako je vidio da je Fruk igrao „lažnu devetku“, odigrao bih visoki presing iz kojeg bi Rijeka teško izašla van.”

Ovaj rezultat najviše odgovara Hajduku, koji pobjedom može malo odmaknuti Rijeci i Dinamu.

“Da, to je činjenica iako je protiv Istre 1961 imao priliku pa uprskao. Liga je dosta zeznuta i ako nisi na maksimumu, teško možeš bilo koga pobijediti. Hajduku neće biti lako u Osijeku, koji se dignuo i popravio formu. Hajduk ne briljira u igri, iako ga je rezultat dosada pratio pa je uspio sakriti neke nedostatke. Međutim, nisam baš uvjeren da će samo tako proći Osijek. Čeka ga teška utakmica, a bodove ne treba unaprijed upisivati.”

Nakon Rijeke, Dinamo ima novi ispit u Ligi prvaka. U Zagreb stiže njemački velikan Borussia.

“Za Dinamo slijedi ono najgore što može biti. Trenutačno pati, a Liga prvaka ga košta. Sa Dinamom je najbolje igrati nakon Lige prvaka ili reprezentativne pauze. To je Rijeka iskoristila, ali Dinamo je fenomenalan u Europi i radi dobre rezultate. Sigurno će dati sve od sebe protiv Borussije pa će se vidjeti koliko će ga koštati protiv Hajduka. Protiv Borussije bit će dobar iz ovog razloga, a to je da nitko ništa ne očekuje i da nema pritiska. Od Borussije može izgubiti, ali od Hajduka ne smije ni pod razno.”

Rijeka je uspjela nastaviti svoj niz bez poraza u HNL-u. Ovo joj je bila 15. utakmica zaredom.

“Jučer je jako dobro izgledala u taktičkom smislu. Nije se prepala i to nije bio niski blok. Isto tako nije bilo da je Dinamo gazio pa da je izvukla 0:0, a čini se da je Rijeka više pritiskala. Dinamo je bio u nekom bloku, a Rijeka je igrala hrabro i visoko. Međutim, problem je da jako teško pobjeđuje nego prošle sezone bez obzira što ne gubi i zbog toga nema kontinuiteta pobjeda. Protiv Rijeke je teško igrati, ali Rijeka ne pobjeđuje na lagan način.”

Kako su vam se činili Kulenović i Fruk kod oba sastava?

“Fruk je bio razigraniji i puno više na lopti od Kulenovića. Kulenović je bio odsječen i nije mogao puno toga napraviti, a Fruk je zbog „lažne devetke“ puno bio na lopti i odigrao fenomenalnu dijagonalu na Djouahru. On to može razigrati te je bio razigran i vidljiv. Kulenovića se nije vidjelo, a Galešić i Majstorović su ga dobro zatvorili.”

Po vama, je li Hajduk legitiman kandidat za titulu jesenskog prvaka na kraju ove polu sezone?

“Čim si prvi sa dva boda više od Rijeke i tri od Dinama, onda si legitiman kandidat za prvo mjesto jer ovisiš sam o sebi. Međutim, Hajduk je prošle sezone pokazao da titula jesenskog prvaka apsolutno ništa ne znači i to uopće ne gledam. Sjetimo se da je bio jesenski prvak i na kraju prosuo sve. To je samo neka satisfakcija da pozitivno odeš na božićne blagdane.”