Težak udarac za Real! Bellingham će morati pauzirati dvostruko od očekivanog

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Madridski Real je u velikim problemima.

Real Madrid našao se u ozbiljnim problemima jer bi Jude Bellingham mogao izbivati s terena znatno duže nego što se isprva očekivalo. Nakon što se ozlijedio već u ranoj fazi susreta protiv Rayo Vallecana i uz bolnu grimasu napustio travnjak, prve prognoze govorile su o stanci od oko mjesec dana. No, nove informacije iz Španjolske sugeriraju da bi oporavak od ozljede mišića semitendinosusa mogao potrajati i do dva mjeseca, što na Santiago Bernabéuu izaziva zabrinutost.

Riječ je o mišiću ključnom za eksplozivnost i promjene smjera, zbog čega u klubu ne žele ništa riskirati. Ako se potvrdi pesimistične procjene, Bellingham bi mogao biti izvan pogona do sredine travnja, u razdoblju koje bi moglo odlučiti sezonu Reala. To znači da bi propustio niz zahtjevnih prvenstvenih utakmica, uključujući derbi protiv Atlético Madrida, ali i gostovanja kod neugodnih suparnika.

Problemi se prelijevaju i na europsku pozornicu. Engleski reprezentativac sigurno neće konkurirati za dvoboj doigravanja Lige prvaka protiv Benfice, a postoji mogućnost da propusti i utakmice osmine finala ako Real izbori prolaz. Za trenera Álvara Arbeloa to bi bio težak udarac jer bi u najvažnijem dijelu sezone ostao bez jednog od svojih ključnih igrača.