Težak poraz Štimčevog Zrinjskog u velikom derbiju, Borac pobjegao na plus četiri

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

U derbiju 21. kola bosanskohercegovačkog prvenstva FK Borac Banja Luka je u Banjoj Luci svladao HŠK Zrinjski Mostar s 3:0 i tako pobjegao konkurentu za naslov na četiri boda prednosti u odnosu na momčad trenera Igor Štimac.

Pogotke za domaće postigli su Srđan Grahovac u 49., Luka Juričić u 67. i Matej Deket u 92. minuti.

Gostima je u 57. minuti poništen pogodak za moguće izjednačenje. Mario Ćuže je zatresao mrežu, no nakon VAR provjere sudac Irfan Peljto dosudio je igranje rukom Adi Nalić u začetku akcije.

To je bio četvrti poraz mostarskog sastava ove sezone, a isti broj neuspjeha ima i Borac.