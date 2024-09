Ten Hag nakon teškog poraza od Liverpoola: ‘Vidjet ćete, opet ćemo osvajati trofeje’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Trener Manchester Uniteda, Erik Ten Hag vjeruje da je njegova momčad dobro započela derbi protiv Liverpoola i da će dobro završiti sezonu, ovo je samo trenutno stanje...

Veliki derbi trećeg kola Premier lige završio je uvjerljivim porazom domaćih na Old Traffordu: Manchester United – Liverpool 0:3!

“Sve je vrlo jednostavno. Bili smo u igri. Bilo je izjednačeno nakon pola sata, onda smo napravili dvije velike pogreške i Liverpool ih je jako dobro iskoristio. U tim su situacijama iznimno klinički precizni i sve oštro kažnjavaju. Nakon toga smo se pokušali vratiti i doći do 2:1. Joshua Zirkzee je bio u dobroj poziciji, a onda smo napravili još jednu pogrešku. Bio je to uistinu klinički završetak Mohameda Salaha. Moram to priznati i pohvaliti da je Liverpool postigao sjajne golove”, rekao je Erik Ten Hag za BBC i dodao:

“To je individualna kvaliteta. Liverpool ima sjajne igrače, ali mislim da i mi imamo takve igrače. Zirkzee je imao vrlo dobre pozicije i bio blizu pogotka. Bit ćemo dobro. Moramo napredovati, znamo to. Danas to moramo prihvatiti, ali idemo naprijed.”

Na pitanje Sky Sportsa kako je dopustio igračima Liverpoola da tako hodaju po Unitedovom kaznenom prostoru, Erik Ten Hag se nije složio:

“Ne bih rekao. Ako pogledate sve golove koje smo primili, mislim da se to nije dogodilo. Bili smo u krivu. Sve su to bile individualne pogreške. Naravno, i protivnik je bio odličan. Jasno je da je Liverpool zasluženo pobijedio. Moramo biti skromni, prihvatiti ovo i poboljšati našu igru.”

Indisponiranog Casemira u poluvremenu je zamijenio Eric Ten Hag, novinare je zanimalo kako je Brazilac na to reagirao.

“Kako je to prihvatio? Vi znate nogomet i on zna nogomet. To je ekipi u tom trenutku trebalo. Kad gubiš, moraš više riskirati. On će ići dalje i mi ćemo ići dalje. On je sjajan igrač. Pokazat će to opet i vratit će se.”

Novinari su istaknuli da je sve isto kao prošle sezone i da Ten Haag više ne može govoriti o tranziciji kada je već treću godinu u Unitedu.

“Mislim da niste u pravu. U nekim trenucima smo se više otvorili i riskirali, ali ne želim o tim stvarima nakon poraza od Liverpoola 3:0. Moramo biti skromni i prihvatiti ovaj rezultat. Ali ima još puno utakmica i znam gdje ćemo biti na kraju sezone. Ići ćemo na trofeje. U prethodna dvije smo osvojili dva kupa. Vidjet ćemo gdje smo na kraju sezone. Liverpool je vjerojatno malo ispred u nekim stvarima u ovom trenutku, ali mi ćemo to nadoknaditi i vratiti se”, rekao je Nizozemac.

Nakon tri kola Manchester United ima dva poraza i samo tri osvojena boda. U sljedećem kolu gostuje kod momčadi Southamptona.