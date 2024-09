Sudačka analiza: Diallo nije trebao biti isključen na Maksimiru!

Podijeli :

Guliver Images

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz šestog kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Donosimo vam kompletnu analizu.

Situacija br. 1: DINAMO – HAJDUK (51. i 90+3. minuta) – dvije opomene igrača Hajduka s brojem 5

51′ Sudac je ispravno opomenuo gostujućeg braniča br. 5 – preoštar start (zakašnjeli start na zglob) – nakon ispravno puštene prednosti.

90+3′ Isti branič napravio je prekršaj igranja rukom tako da je povećao svoje tijelo te zaustavio loptu. Ruka nije bila u prirodnom položaju, i previše udaljena od tijela. Ispravna odluka – izravan slobodni udarac.

Sudac je smatrao da je branič zaustavio obećavajući napad jer su dvojica domaćih napadača bila blizu i sudjelovala u napadačkoj fazi. Sudačka komisija može razumjeti sučevu odluku na terenu za igru, ali radije bi da se za takve prekršaje ne dodijeli druga opomena. Nije bilo jasnih dokaza o razvoju obećavajućeg napada koji bi zaslužio drugi žuti karton.

Prema VAR protokolu, intervencija VAR-a nije dopuštena jer se radilo o žutom kartonu, a ne izravnom crvenom kartonu.

Situacija br. 2: Istra 1961 – Lokomotiva (90. minuta); kazneni udarac

Domaći napadač s brojem 23 nalazio se unutar kaznenog prostora kada je gostujući napadač br. 22 izveo rizičan i nekontroliran klizeći start dodirnuvši desno napadačevo stopalo. S obzirom na to da je sudac u savršenoj poziciji, i s obzirom na to da se kontakt na stopalu čini jasnim i s obzirom na to da je bio neoprezan start, Sudačka komisija podržava odluku suca donesenu na terenu.

Nema očekivane intervencije VAR-a za potencijalno poništavanje kaznenog udarca.

Situacija br. 3: Šibenik – Varaždin (31. minuta); isključenje

Kada je napadač Šibenika s brojem 18 uzimao oslonac desnom nogom kako bi promijenio smjer i preuzeo kontrolu lopte, slučajno je stao na suparnički gležanj. Sudačka komisija smatra isključenje na terenu za igru pogrešnom odlukom jer je domaći napadač napravio normalan pokret noge kako bi kontrolirao loptu. Sudačka komisija u potpunosti podržava intervenciju VAR-a te poništavanje prvotne odluke isključenja.