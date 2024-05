Sučić zabio gol pa ga Jakirović na poluvremenu zamijenio: ‘Već sam se opekao’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Dinamo je slavio u uzvratnoj utakmici finala Kupa protiv Rijeke na Rujevici 3:1 i osigurao duplu krunu.

Petar Sučić ove je sezone stavio pažnju na sebe. Defenzivni vezni ove je sezone upisao čak 42 nastupa za Dinamo, a onaj na uzvratu finala Kupa bio mu je 27. od prve minute. Sučić je zabio prvi gol Dinama u pobjedi 3:1, pa je tim više iznenadilo što ga je Sergej Jakirović zamijenio već na poluvremenu.

Trener Dinama je nakon utakmice objasnio razloge za tu odluku.

“Nisam htio riskirati, opekao sam se u Gorici. Sučić je imao žuti karton i sakupio je još nekoliko prekršaja. Sučić je debitirao u kvalifikacijama za Ligu prvaka kod mene, protiv Šerifa u dresu Zrinjskog. On je velik potencijal koji je prepoznao i HNS. Drago mi je što će igrati za hrvatsku reprezentaciju, ali ima on još dosta posla na sebi. Sučić to i radi, on je budućnost Dinama”, kazao je Sergej Jakirović.