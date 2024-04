Što će biti s Karoglanom? ‘Ponudio je ostavku, ali zajedno ćemo izgurati do kraja’

Podijeli :

Nakon dvostrukog uzastopnog poraza od Dinama, trener Hajduka Mislav Karoglan podnio je ostavku.

Otkrio je to predsjednik Uprave Hajduka Lukša Jakobušić dan nakon ispadanja iz polufinala Kupa protiv Dinama i navijačih nereda koji su uslijedili.

Pričajući o mogućim promjenama, u prvom redu kadrovske prirode i statusa trenera Mislava Karoglana, Jakobušić je odgovorio:

“Promjene se uvijek mogu dogoditi. Zar bi sad trebali odustati samo zato što je teško? Trener je jutros ponudio ostavku. Ali ne zato što ne vjeruje, nego zato što je častan i zato što je hajdukovac te osjeća dio odgovornosti. Ostati do kraja je također dio odgovornosti. Imamo osam kola do kraja, sedam bodova je razlike. I puno, i malo. Od svih koji su sada tu očekujem da ovo dovedu do kraja”, poruka je predsjednika.

Drugim riječima, čini se kako smjene Karoglana neće biti. Barem ne u preostalom dijelu sezone.

“Čija je krivica? Onoga tko je prvi, moja je krivica. Niti sam ovo ovako zamišljao, niti sam to htio, međutim to ne znači da ovo ne moram dovesti do kraja. Svi zajedno, Uprava, stručni stožer i igrači moramo ovo dovesti do kraja. Znamo da će na kraju sezone biti određenih promjena i treba ih biti, ali o tome ćemo kad sezona završi. Sada se trebamo skupiti.”

Jakobušić je poručio i ovo:

“Velika je odgovornost na igračima. Ne igramo mi, a igramo. I navijači su ušli na teren da im pokažu kako se igra. Igračima je mjesto na terenu, navijačima na tribini, a kada netko ne ispunjava svoje zadatke onda dolazi do preklapanja. Koje ne treba opravdavati jer svatko mora biti na svome mjestu. Ponavljam, neću dozvoliti da itko bude u strahu i žao mi je svih koji su se osjećali nesigurno na Poljudu. Iako to u prošlosti nije uvijek bio slučaj, jučer isključivo zbog pribranosti i profesionalnosti policije nije došlo do većih nereda. Žao mi je svih policajaca i nevinih navijača koji su stradali. Želim im brz oporavak i da se to više nikada ne ponovi.”