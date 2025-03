Štimac: Svi koji smo odlučili raditi u nogometu, svjesno smo ušli u kršenje zakona

Podijeli :

AP Photo/Bikas Das via Guliver

U Hrvatskoj je u utorak nastavljeno suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću, a javnost je posebno zanimalo svjedočenje Sejada Halilovića, bivšeg igrača Dinama i oca Alena Halilovića. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni svjedočenje Igora Štimca.

Halilović je u utorak bio prvi svjedok, a iznio je neke detalje koji se do sada nisu čuli u javnosti, a koji se odnose na dramu kroz koju su prošli on i njegova obitelj.

“Pucali su mi po autu, izrešetali su ga Prijavio sam to policiji. Tukli su mene i moju ženu. To se dogodilo u diskoteci Sokol gdje su bili svi reprezentativci. Boban i Šuker. Jer, tada smo igrali protiv Ukrajine. Nikad nitko nije reagirao niti me zaštitio. Pogotovo moju obitelj”, rekao je Halilović.

Veliki dio optužnice protiv Zdravka Mamića je transfer tada maloljetnog Alena Halilovića.

Igor Štimac rekao je da je početkom ovog tisućljeća sav hrvatski nogomet bio ilegalan

“Svi mi koji smo se odlučili baviti nogometom svjesno smo ušli u kršenje zakona, najiskrenije. Jer, prihvatiti se odgovornih funkcija u klubovima koji su protuzakonito poslovali s blokiranim računom – pa bilo je jasno da se radi o kršenju zakona jer ste morali otvoriti neke paralelne račune da biste nastavili funkcionirati.”

Do kraja suđenja bit će saslušano još stotinjak svjedoka.