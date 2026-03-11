Štimac sa Zrinjskim izborio polufinale Kupa

Podijeli :

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Nogometaši Zrinjskog plasirali su se u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su u uzvratnoj utakmici četvrtfinala u Mostaru pobijedili GOŠK iz Gabele 3:2.

Budući da su i u prvoj utakmici slavili 2:1, Mostarci su dalje prošli s ukupnih 5:3. Strijelci za Zrinjski bili su Leo Mikić, Mario Ćuže i Marijan Ćavar, dok su za goste zabili Gabrijel Čoko i Antonio Prskalo.

Štimac dobio novu prijavu Disciplinske komisije: ‘Očito moj dolazak nekima kvari planove’

Domaća momčad do prednosti je stigla u 34. minuti kada je Mikić pogodio nakon asistencije Adija Nalića. U nastavku je Ćuže u 56. minuti povećao vodstvo na 2:0 i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Ipak, gosti su se vratili u igru – Čoko je u 70. minuti smanjio na 2:1, a Prskalo je u 86. minuti izjednačio na 2:2.

Momčad Igora Štimca je ipak stigla do pobjede stigao ubrzo nakon toga. U 88. minuti, nakon kornera, najspretniji u kaznenom prostoru bio je Ćavar, koji je postavio konačnih 3:2 i potvrdio prolazak svoje momčadi u polufinale.