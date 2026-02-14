Štimac nakon teškog poraza: Sasjekla nas je odluka VAR-a, izgubili smo konce

Podijeli :

Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Images

U derbiju 21. kola prvenstva BiH FK Borac Banja Luka je na svom terenu u Banjoj Luci svladao HŠK Zrinjski Mostar s uvjerljivih 3:0 te se tom pobjedom odvojio na četiri boda prednosti ispred sastava koji vodi Igor Štimac. Strijelci za domaćine bili su Srđan Grahovac u 49., Luka Juričić u 67. i Matej Deket u sudačkoj nadoknadi.

Mostarcima je u 57. minuti poništen pogodak za moguće izjednačenje. Mario Ćuže je zatresao mrežu, ali je nakon VAR provjere sudac Irfan Peljto procijenio da je u začetku akcije Adi Nalić igrao rukom. Zrinjskom je to bio četvrti ligaški poraz ove sezone, a isti broj neuspjeha ima i Borac.

“Malo nas je šokirao gol na početku drugog poluvremena. Dobro smo reagirali i postigli gol, ali nas je sasjekla odluka VAR-a. Kao da smo sagnuli glavu i izgubili konce i ideju u igri koju je trebalo provesti. Nisam zadovoljan ni prvim poluvremenom. Jedno je kontrolirati utakmicu u defenzivnom dijelu, a drugo je biti učinkovit prema naprijed.

Nismo bili dovoljno pokretljivi, nismo imali osnovnu ideju, a to je kako doći protivniku iza leđa kvalitetom, brzinom i dobrom okomitom loptom. Pogotovo smo danas zakazali u jednostavnom pasu, koji smo prečesto davali protivniku u noge, i tu su nam se stvorili svi problemi.

Sami smo sebi zakomplicirali život. Apsolutno ništa nismo zaslužili iz ove utakmice. Treba Borcu čestitati na zasluženoj pobjedi, dići glavu i okrenuti se četvrtku”, rekao je Štimac.

“Teško je objasniti, analizirat ćemo utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje su razlozi tih problema. Općenito, danas je problem nastao zbog previše dodira na lopti u situacijama kada to ne treba raditi. Potrebno je više kretanja, brži protok lopte i dolazak naprijed.”