Sopić: Pitat ću zagrebačke novinare ostajem li trener Rijeke

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Rijeka je u svojoj posljednjoj utakmici sezone uvjerljivo svladala Slaven Belupo 4:0, a golove su postigli Jorge Obregon i trostruki strijelac Niko Janković.

Nakon utakmice svoja razmišljanja podijelio je trener Željko Sopić.

“Hvala navijačima. Kapa im do poda. I po kiši i kad je vrijeme ručka i vikendom i radnim danom i kad su obiteljske krstitke… Bili su uz nas. I doma i na gostovanjima. Kapa im do poda i hvala im do srca. Armadi i svima. Danas smo i mi i Belupo imali puno izostanaka, ali odigrali smo odličnu utakmicu, a posebno mi je drago zbog tri gola Nike Jankovića. Dečko je bio 40 dana ozlijeđen, a sezonu okončava kao naš najbolji strijelac”, započeo je Sopić.

Ostajete li trener Rijeke?

“Ne znam, to novinari znaju bolje od mene. Idem za Zagreb pa ću pitati zagrebačke sportske novinare, izgleda da oni o tome znaju više nego ja.”

“Gledajte, za mene je sezona bila uspješna. Bili smo tri utakmice i 15 minuta od titule. U prvoj tekmi s Dinamom bili smo negledljivi, a onda ih tri puta nadigrali. Igrali smo dobar nogomet. A moja najveća sreća su mladi igrači koje smo afirmirali. Ja imam ugovor do 25. lipnja sljedeće godine, ali o ugovorima se uvijek može razgovarati.”

Jeste li ikad imali ovakav rastanak? Navijači na travnjaku, skandiranje…

“Ne. Ovako nešto još nisam imao. Ne samo skandiranje meni nego svim igračima. Ne može se prevariti narod. Oni su vidjeli da smo se borili, da smo stalno davali sve od sebe i da smo igrali napadački, za pobjede.”

Kada počinju pripreme za novu sezonu?

“20. lipnja. Naravno, neće doći svi. Što se trojice koji idu na Euro tiče, najiskrenije: ja bih volio da se ni ne vrate u Rijeku. To bi značilo da je Hrvatska otišla do kraja i da je Rijeka napunila blagajnu”, zaključio je Sopić.