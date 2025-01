Sopić: Nisam protiv Cannavara, ali brate mili, ovo nije dobro

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Dinamo je na Emiratesu izgubio 3:0 od domaćeg Arsenala u utakmici sedmog kola Lige prvaka, a na susret Modrih se u svom stilu osvrnuo i hrvatski trener Željko Sopić.

“Gledao sam zadnjih pet utakmica Arsenala prije ovog okršaja s Dinamom. I znao sam prije utakmice da se na Emiratesu Dinamo ništa neće pitati.

Međutim, bez obzira na to što je Arsenal mnogo kvalitetniji i što je pobjeda londonskog kluba očekivana i normalno stanje stvari, pitanje koje se nameće je koja je bila Dinamova ideja igre? Da pokušam to objasniti metaforički. Ako nas dvojica odlučimo navečer otići u pub, ideja je popiti deset piva i nacugati se. Druga je stvar je li to dobra ili loša ideja. Ali je – ideja. Startati bez brzih igrača na Emiratesu, bez Hoxhe, Pjace, Cordobe ili Mbukua, kako? Kako? Tko će eventualno pobjeći i zaprijetiti vratima Arsenala. Gdje je tu bila ideja?”, objasnio je Sopić za Sportske novosti pa nastavio:

“Ma, da se krivo ne shvati, nisam protiv Fabija Cannavara, nisam ni protiv koga. Ali ako Dinamo ne može s vratarom razigrati i otvoriti igru preko Havertza ili Sterlinga, onda, brate mili, nije dobro. Makar, naravno, tko god da je bio trener Dinama na Emiratesu, dogodio bi se poraz.”

Otkrio je Sopić i što očekuje od Dinama u nadolazećoj utakmici protiv Milana, ali i SHNL-u.

“Može se tu nešto napraviti. Milan nije Arsenal. Pratio sam ih na posljednjim utakmicama, osciliraju. Mogu slabo igrati, gubiti, pa okrenuti sve na svoj mlin. Mogli bi oni u Maksimiru biti možda nezainteresirani. Jer osigurali su prolaz, a nakon Dinama čeka ih ogled s Interom. Ali Dinamo protiv Milana mora igrati s bržim igračima, kao što je trebao protiv Arsenala. Tu bi ih mogli ugroziti, kao i iz prekida.

Što se tiče prvenstva, Dinamo nema pravo na bilo kakav kiks. Ne mogu kazati da je utakmica s Puljanima presudna, jer do kraja prvenstva ima još mnogo kola, ali razlika u odnosu na Rijeku i Hajduk je zabrinjavajuća”, zaključio je Sopić.