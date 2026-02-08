Sopić nakon novog poraza: ‘Neki moji ljudi u klubu misle da mi moramo biti treći ili četvrti, sjajno’

Podijeli :

Stanusicx via Guliver

Varaždin je na svom terenu svladao Osijek s 2:1 u susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Pogotke za domaću momčad postigli su Matej Vuk i Ivan Mamut, dok je jedini strijelac za Osijek bio Vladan Bubanja.

Ovom pobjedom Varaždin je preskočio Istru i popeo se na treće mjesto ljestvice, dok je Osijek ostao na samom dnu.

Varaždin novom pobjedom skočio na treće mjesto i ostavio Osijek na dnu HNL-a Kovačević otkrio tko odlazi iz Dinama pa poručio: Bili smo bliže pobjedi

Nakon utakmice trener Osječana Željko Sopić nije skrivao nezadovoljstvo rezultatom, naglasivši kako njegova momčad nije iskoristila priliku da osvoji barem jedan bod:

“Mogli smo, imali smo bolje šanse nego oni, ali u tim situacijama jednostavno moraš pokazati individualnu kvalitetu, nemamo se što lagati. Bile su neke izgledne situacije koje smo morali bolje rješavati, ali da smo ih bolje rješavali, ne bismo bili na ovome mjestu.”

Sopić je posebno naglasio realnost situacije u kojoj se klub nalazi:

“Ovo je borba za ostanak. To što neki moji ljudi u klubu misle da mi moramo biti treći ili četvrti, sjajno. Ovo je borba za opstanak i svaki bod je bitan. Ne mogu reći da dečki danas nisu dali maksimum, ali u nekim situacijama stvarno moramo biti mirniji i koncentriraniji.”

U idućem kolu Osijek će na svom terenu ugostiti Hajduk, a Sopić je svjestan težine zadatka koji pred njima stoji:

“U ovoj ligi svatko svakoga može dobiti, to smo već vidjeli. Idemo se spremiti za tu utakmicu.”